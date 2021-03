Instagram: si pensa ad un app per i minori di 13 anni (Di martedì 23 marzo 2021) Il social network sta seriamente pensando di lanciare un’apposita applicazione soltanto per i minori di 13 anni Instagram sta seriamente pensando ad una nuova esperienza digitale per gli utenti più piccoli. Cioè agli utenti sotto i 13 anni che non potrebbero in teoria utilizzare social e chat. E che invece, nella pratica, le popolano indisturbati, dichiarando una data di nascita che non corrisponde alla realtà. Facilmente i giovanissimi utenti schivano il blando controllo al momento dell’iscrizione. La possibile nuova app di Instagram Instagram sembra essere al lavoro per una versione kids, che allevi gli utenti del futuro. L’ha scoperto giorni fa Buzzfeed News, attraverso una comunicazione interna su un forum per i dipendenti. Adam Mosseri, ... Leggi su zon (Di martedì 23 marzo 2021) Il social network sta seriamentendo di lanciare un’apposita applicazione soltanto per idi 13sta seriamentendo ad una nuova esperienza digitale per gli utenti più piccoli. Cioè agli utenti sotto i 13che non potrebbero in teoria utilizzare social e chat. E che invece, nella pratica, le popolano indisturbati, dichiarando una data di nascita che non corrisponde alla realtà. Facilmente i giovanissimi utenti schivano il blando controllo al momento dell’iscrizione. La possibile nuova app disembra essere al lavoro per una versione kids, che allevi gli utenti del futuro. L’ha scoperto giorni fa Buzzfeed News, attraverso una comunicazione interna su un forum per i dipendenti. Adam Mosseri, ...

Advertising

Angy92966493 : #exrosmello ma quando siete ridicole come si vede che non conoscete per nulla D , non è il tipo di questi giochi su… - Karla11818243 : RT @andreapignatar8: Ma Chiara che pensa prima di tutto a cambiare la bio di instagram? Hahaha la amo. Vittoria???? #ferragnez - SiDiceLeviosa : @zainmoons @mic22p Ma pensa povera quando vorrà farsi il profilo Instagram che il nome sarà già preso - Leaderdelsettor : Pensa Nicola II di Russia nel 2021 sarebbe ancora vivo e seguitissimo su Instagram Anastasia royal baby sei meravigliosa ???????????????????????????? - _aboutcharlola : RT @LeclercsThe: Buonanotte così, a quel cuore enorme di @Charles_Leclerc e a tutti voi... Buonanotte anche a chi dice che Charles è un pre… -