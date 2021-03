Illeciti ambientali, sequestrato impianto abusivo per lo smaltimento delle acque piovane (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione degli Illeciti ambientali ed edilizi e agli esiti di un mirato controllo avvenuto in un’azienda, nella zona di confine tra i comuni di Angri e Scafati, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, hanno sottoposto a sequestro giudiziario un impianto abusivo per lo smaltimento di acque piovane, con massetto di calcestruzzo e rete metallica. L’impianto in questione, privo di qualsiasi autorizzazione, era pronto per essere collegato al canale San Tommaso, affluente del fiume Sarno. Il provvedimento di sequestro, convalidato dalla Procura di Nocera Inferiore, ha interessato anche altre opere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Nell’ambitoattività finalizzate alla prevenzione e alla repressione deglied edilizi e agli esiti di un mirato controllo avvenuto in un’azienda, nella zona di confine tra i comuni di Angri e Scafati, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, hanno sottoposto a sequestro giudiziario unper lodi, con massetto di calcestruzzo e rete metallica. L’in questione, privo di qualsiasi autorizzazione, era pronto per essere collegato al canale San Tommaso, affluente del fiume Sarno. Il provvedimento di sequestro, convalidato dalla Procura di Nocera Inferiore, ha interessato anche altre opere ...

Ambiente: scoperto a Scafati impianto abusivo per smaltimento acque piovane

Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione degli illeciti ambientali ed edilizi e agli esiti di un mirato controllo avvenuto in un'azienda, nella zona di confine tra i comuni di Angri e Scafati, gli agenti della Polizia locale , coordinati dal ...

