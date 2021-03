Il M5S attende Conte. E intanto apre un conto corrente. Primo passo verso l'autonomia gestionale e finanziaria da Rousseau

(Di martedì 23 marzo 2021) Era nell’aria da tempo e finalmente ilconcreto del Movimento 5 Stellee, forse,il divorzio dalla piattaforma, è arrivato. Nei giorni scorsi, è stato aperto dal tesoriere Claudio Cominardi ilbancario intestato al M5S: un nuovonitore destinato a raccogliere quei soldi che, da mesi ormai, i parlamentari pentastellati hanno smesso di versare all’Associazione di Davide Casaleggio, il quale continua a pretendere il saldo dei debiti arretrati (circa 450mila euro). Per gettare le basi del nuovo M5S – al quale l’ex premier Giuseppesta lavorando in sinergia con il garante Beppe Grillo – servirà infatti un fondo cassa a cui ...

LA NOTIZIA

... hanno detto i big deldurante le ultime riunioni. E quindi ecco il perchè delle vie legali. ...a un procedimento cautelare d'urgenza in grado di sbloccare i servizi di votazione mentre si...Per gettare le basi del nuovo- al quale l'ex premier Giuseppe Conte sta lavorando in sinergia con il garante Beppe Grillo - servirà infatti un fondo cassa a cui attingere. A tal proposito stanno ...Secondo il ministro delle Politiche agricole e tra i principali esponenti M5s al governo sembra molto difficile arrivare a una mediazione con Rousseau. Anche perché la richiesta di Casaleggio "è inacc ...M5S news. Bisognerà attendere ancora prima di vedere un po’ di sereno in casa Cinque Stelle. Mentre si pensa alla rifondazione del Movimento, al suo codice etico e al nuovo Statuto, c’è un ...