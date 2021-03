Facciamo scuola all’aperto! Tornare in presenza in condizioni ancora più rigide mi sembra folle (Di martedì 23 marzo 2021) ‘Quando si tornerà a scuola?’ tutti si chiedono. Ma io soprattutto mi chiedo, come ci si tornerà? L’ISS spiega che se vogliamo riportare i ragazzi a scuola in presenza, più che cambiare i protocolli, occorre rispettarli in maniera più decisa ed efficace. In maniera PIÙ DECISA ED EFFICACE mi fa abbastanza tremare. Il normale bisogno dei bambini è quello di giocare, muoversi, socializzare, esplorare. Se la scuola priva di esperienze corporee e di movimento, sarà sempre più difficile per i bambini incuriosirsi, appassionarsi, imparare. Questo è un problema della nostra scuola da sempre, dal Covid in poi, è anche peggio. Mascherine, distanziamento, protocolli rigidissimi, che se presi alla lettera ci fanno Tornare all’educazione autoritaria di inizio 900 con i bambini fermi immobili al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) ‘Quando si tornerà a?’ tutti si chiedono. Ma io soprattutto mi chiedo, come ci si tornerà? L’ISS spiega che se vogliamo riportare i ragazzi ain, più che cambiare i protocolli, occorre rispettarli in maniera più decisa ed efficace. In maniera PIÙ DECISA ED EFFICACE mi fa abbastanza tremare. Il normale bisogno dei bambini è quello di giocare, muoversi, socializzare, esplorare. Se lapriva di esperienze corporee e di movimento, sarà sempre più difficile per i bambini incuriosirsi, appassionarsi, imparare. Questo è un problema della nostrada sempre, dal Covid in poi, è anche peggio. Mascherine, distanziamento, protocolli rigidissimi, che se presi alla lettera ci fannoall’educazione autoritaria di inizio 900 con i bambini fermi immobili al ...

Advertising

zazoomblog : Facciamo scuola all’aperto! Tornare in presenza in condizioni ancora più rigide mi sembra folle - #Facciamo… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: FACCIAMO SCUOLA ALL'APERTO! Tornare in presenza in condizioni ancora più rigide mi sembra folle @lindamaggiori https://t.… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: FACCIAMO SCUOLA ALL'APERTO! Tornare in presenza in condizioni ancora più rigide mi sembra folle @lindamaggiori https://t.… - ilfattoblog : FACCIAMO SCUOLA ALL'APERTO! Tornare in presenza in condizioni ancora più rigide mi sembra folle @lindamaggiori - giuau : il livello di Scuola Media™ di questa intervista... non uno degli intervistati che ridendo mi chiede cosa indosso s… -