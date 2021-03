F1, Bernie Ecclestone accusa: “Black Live Matters sfrutta Lewis Hamilton per guadagnarci e fare soldi” (Di martedì 23 marzo 2021) Black Live Matters? Un movimento attivista internazionale, originato all’interno della comunità afroamericana, impegnato nella lotta contro il razzismo, perpetuato a Livello socio-politico, verso le persone nere. E’ questa la definizione di ciò che ha rappresentato e sta rappresentando anche dal punto di vista mediatico la ricerca di una civiltà più equa e giusta, secondo le intenzioni degli attivisti di questo movimento. Seriamente impegnato in tutto ciò, come si sa, c’è Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di F1 ha espresso con costanza le proprie idee a riguardo, facendosi notare anche in strada in alcune delle manifestazioni organizzate. Da questo punto di vista, il Circus e la stessa Mercedes sono venuti incontro a tali tematiche e le varie iniziative prima del via di ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)? Un movimento attivista internazionale, originato all’interno della comunità afroamericana, impegnato nella lotta contro il razzismo, perpetuato allo socio-politico, verso le persone nere. E’ questa la definizione di ciò che ha rappresentato e sta rappresentando anche dal punto di vista mediatico la ricerca di una civiltà più equa e giusta, secondo le intenzioni degli attivisti di questo movimento. Seriamente impegnato in tutto ciò, come si sa, c’è. Il sette volte campione del mondo di F1 ha espresso con costanza le proprie idee a riguardo, facendosi notare anche in strada in alcune delle manifestazioni organizzate. Da questo punto di vista, il Circus e la stessa Mercedes sono venuti incontro a tali tematiche e le varie iniziative prima del via di ...

