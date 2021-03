Esiste (davvero) una versione di «Mrs. Doubtfire» vietata ai minori? (Di martedì 23 marzo 2021) Che esista una versione vietata ai minori di 17 anni di Mrs. Doubtfire è stato paventato da un tweet diventato in poco tempo virale che ha spiegato che, a causa della propensione all’improvvisazione di Robin Williams, il film avrebbe costretto la produzione a effettuare numerosi tagli per renderlo adatto alle famiglie. La cosa, però, non è andata giù al regista Chris Columbus che, in un’intervista a Entertainment Weekly, ha spiegato che un Mrs. Doubtfire vietata ai minori non c’è, ma che esistono ben tre versioni differenti del film, compresa una R- Rated, cioè vietata ai minori di 17 anni non accompagnati. «La verità è che io e Robin avevamo un accordo che prevedeva che lui facesse da uno a tre ciak della stessa scena. Dopodiché diceva: e adesso fammi divertire, e a quel punto andava a ruota libera arrivando a un numero di take che andava dai 15 ai 22. Credo sia arrivato a un massimo di 22». https://twitter.com/EW/status/1373092962121420801 Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Che esista una versione vietata ai minori di 17 anni di Mrs. Doubtfire è stato paventato da un tweet diventato in poco tempo virale che ha spiegato che, a causa della propensione all’improvvisazione di Robin Williams, il film avrebbe costretto la produzione a effettuare numerosi tagli per renderlo adatto alle famiglie. La cosa, però, non è andata giù al regista Chris Columbus che, in un’intervista a Entertainment Weekly, ha spiegato che un Mrs. Doubtfire vietata ai minori non c’è, ma che esistono ben tre versioni differenti del film, compresa una R- Rated, cioè vietata ai minori di 17 anni non accompagnati. «La verità è che io e Robin avevamo un accordo che prevedeva che lui facesse da uno a tre ciak della stessa scena. Dopodiché diceva: e adesso fammi divertire, e a quel punto andava a ruota libera arrivando a un numero di take che andava dai 15 ai 22. Credo sia arrivato a un massimo di 22». https://twitter.com/EW/status/1373092962121420801

