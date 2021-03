Colorado, sparatoria in un supermercato: dieci morti (Di martedì 23 marzo 2021) dieci morti. È il bilancio della settima sparatoria di quest’anno negli Stati Uniti. L’ultima è avvenuta ieri pomeriggio, lunedì 22 marzo, a Boulder, Colorado. Un uomo è entrato al supermercato King Soopers e ha aperto il fuoco. Tra le vittime anche il primo poliziotto a intervenire sul posto, Eric Talley, 51 anni. Un sospettato, un uomo senza maglietta ferito nello scontro a fuoco con gli agenti, è ora in custodia. L’arma della strage, secondo una prima ricostruzione dei testimoni, è un Ar 15, fucile semi-automatico, tra i più utilizzati negli eccidi. Solo una settimana fa, il 16 marzo, un uomo ha ucciso con un’arma da fuoco otto donne in tre diversi centri messaggi ad Atlanta, Georgia. Il Colorado, purtroppo, ha una lunga storia di sparatorie negli ultimi anni. Nel 1999 il massacro ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021). È il bilancio della settimadi quest’anno negli Stati Uniti. L’ultima è avvenuta ieri pomeriggio, lunedì 22 marzo, a Boulder,. Un uomo è entrato alKing Soopers e ha aperto il fuoco. Tra le vittime anche il primo poliziotto a intervenire sul posto, Eric Talley, 51 anni. Un sospettato, un uomo senza maglietta ferito nello scontro a fuoco con gli agenti, è ora in custodia. L’arma della strage, secondo una prima ricostruzione dei testimoni, è un Ar 15, fucile semi-automatico, tra i più utilizzati negli eccidi. Solo una settimana fa, il 16 marzo, un uomo ha ucciso con un’arma da fuoco otto donne in tre diversi centri messaggi ad Atlanta, Georgia. Il, purtroppo, ha una lunga storia di sparatorie negli ultimi anni. Nel 1999 il massacro ...

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 'Almeno sei vittime' - Agenzia_Ansa : E' di dieci morti tra cui un poliziotto il bilancio dell'ennesima sparatoria avvenuta in Colorado, a Boulder. Ferma… - fattoquotidiano : Usa, sparatoria in un supermercato del Colorado:un uomo uccide 10 persone. Governatore: “Abbiamo visto il volto del… - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Ieri a #Boulder un uomo ha ucciso 10 persone in un supermercato. Una nuova strage in America nemmeno una settimana d… - ParrocchieCEePO : RT @Avvenire_Nei: Stati Uniti. Sparatoria in un supermercato in Colorado: almeno 10 vittime -