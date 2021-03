Chi è Gabriel Montesi, l’attore che interpreta Cassano in Speravo de morì prima (Di martedì 23 marzo 2021) Chi è Gabriel Montesi, l’attore che interpreta Cassano nella serie tv su Francesco Totti, Speravo de morì prima? Si tratta di un giovane attore nato a Genzano di Roma il 10 agosto 1992, ma è cresciuto ad Aprilia, in provincia di Latina. Inizia ad appassionarsi alla recitazione dopo aver partecipato al laboratorio di recitazione teatrale “Teatro Finestra” ad Aprilia, in seguito prende parte a diversi corsi e laboratori a Roma fino a che non riesce a entrare alla Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté, diplomandosi nel 2019. Ottiene i primi ruoli in produzioni televisive come Un medico in famiglia e Il restauratore. Il debutto cinematografico avviene nel 2014 con una parte in Pasolini. Nel 2019 inizia a ottenere i primi ruoli importanti, come ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Chi èchenella serie tv su Francesco Totti,de? Si tratta di un giovane attore nato a Genzano di Roma il 10 agosto 1992, ma è cresciuto ad Aprilia, in provincia di Latina. Inizia ad appassionarsi alla recitazione dopo aver partecipato al laboratorio di recitazione teatrale “Teatro Finestra” ad Aprilia, in seguito prende parte a diversi corsi e laboratori a Roma fino a che non riesce a entrare alla Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté, diplomandosi nel 2019. Ottiene i primi ruoli in produzioni televisive come Un medico in famiglia e Il restauratore. Il debutto cinematografico avviene nel 2014 con una parte in Pasolini. Nel 2019 inizia a ottenere i primi ruoli importanti, come ...

