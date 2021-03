BCE | acquisti settimanali netti PEPP ai massimi da dicembre

Advertising

ele9061 : RT @Musso___: La avvenuta temporanea distribuzione in aumento degli acquisti è il massimo che il paese germanico sia disposto a concedere… - Banca_MPS : Negli #USA aumentano le indiscrezioni sul nuovo piano infrastrutturale dell’amministrazione #Biden. Mentre sul fro… - rizza_francesco : @mentecritica Siamo in un paradosso economico nel quale i tuoi depositi sul conto costano alla banca. Nel senso ch… - cjmimun : Bce accelera acquisti bond - Musso___ : La avvenuta temporanea distribuzione in aumento degli acquisti è il massimo che il paese germanico sia disposto a c… -

Ultime Notizie dalla rete : BCE acquisti

Teleborsa

...7 miliardi di euro, laha acquistato altri 5,9 miliardi di titoli. In questo caso, a fronte di rimborsi per 0,4 miliardi la mole dinetti è di 5,5 miliardi. L'Eurosistema ha anche ...Laprevede per il 2021 una crescita del 4% dopo la flessione del 6,6% registrata nel 2020. In ... Riguardo all'aumento deglinetti del Pepp che ieri hanno raggiunto quota 21 miliardi, il ...(Teleborsa) - Nella settimana al 19 marzo, con il programma PEPP, la BCE ha rilevato titoli per 21,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 18,7 della settimana prima, mentre sono stati rimborsati 0 ..."Quindi, riteniamo che i loro acquisti di Btp probabilmente supereranno i loro acquisti di Bonos in prospettiva", ha concluso La settimana al 12 marzo la Bce ha sottoscritto titoli di Stato della zona ...