Barbieri e la confessione | “Omicidio di Ilenia tentato già in precedenza”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 23 marzo 2021) Sentito in questura a Ravenna,avrebbe parlato dei precedenti tentativi di uccidereFabbri. I dettagli sono emersi durante un interrogatorio nel quale l’ex marito diFabbri, Claudio Nanni, si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo il sicario, il piano prevedeva di fare scomparire la 46enne dentro a un trolley, di cospargerla di acido e di gettarla in una buca, come riporta TGcom.ha dato anche indicazione per recuperare il manico di un martello da carpentiere con cui aveva provato a soffocare la donna subito prima di tagliarle il collo. I nuovi elementi, se confermati, rafforzano l’ipotesi della premeditazione di un delitto aggravato anche dai motivi abietti: un assassinio commesso con il fine di non corrispondere alla donna le somme di denaro di sua spettanza e ...