Ama, sindacati proclamano sciopero il 26 aprile (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – Lunedi' 26 aprile sara' sciopero della raccolta rifiuti a Roma. Cgil, Cisl e Fiadel hanno proclamato per quella data l'astensione sia per quanto riguarda i lavoratori di Ama che per gli addetti delle ditte private che svolgono questa mansione in appalto per la municipalizzata capitolina.

