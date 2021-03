Valute digitali | banche centrali restano caute per rischio speculazione e volatilità

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Volontà di essere protagoniste nello sviluppo di, ma allo stesso tempo moltovisti i rischi didei criptoasset. Questa posizione è comune a diverse, secondo le parole dei loro governatori intervenuti oggi in un convegno sull’innovazione della Banca dei Regolamenti Internazionali. Alla Federal Reserve “abbiamo l’obbligo di essere all’avanguardia sui cambiamenti tecnologici” sui sistemi di pagamento e le possibili– ha affermato il presidente della FED, Jerome Powell – “Stiamo sperimentando molto sulle tecnologie, ma non siamo sul punto di prendere decisioni: non dobbiamo affrettarci, un dollaro digitale avrebbe molte implicazioni e dobbiamo ...

Volontà di essere protagoniste nello sviluppo di, ma allo stesso tempo molto caute visti i rischi di speculazione e volatilità dei criptoasset. Questa posizione è comune a diverse banche centrali, secondo le parole dei loro ...Sullo sfondo della diffusione del Bitcoin e, più in generale, delle altre criptovalute, le banche centrali di molti paesi hanno, dunque, iniziato a studiare il lancio diDomanda: sono un operatore sanitario e mi pare che ci stiano vessando anche per le pensioni, non ci sono realtà che si occupano di tutelare le ...In ogni caso, "Non procederemmo con le valute digitali se non ci fosse l'approvazione del Congresso, del governo e del pubblico". Tra l'altro, l'eventuale adozione del dollaro digitale avrebbe ...