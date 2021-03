Ufo, gli Stati Uniti e le presunte prove segrete sulla loro tecnologia superiore (Di lunedì 22 marzo 2021) Un ex capo dei servizi segreti americani sostiene che gli Usa abbiano prove segrete sulla superiore tecnologia degli Ufo. La questione Ufo viene dibattuta da decenni ormai e tutt’oggi non ci sono evidenze concrete che questi fenomeni aerei siano in realtà da collegare all’esistenza di extraterrestri che solcano i nostri cieli. La prima volta che si è parlato di Ufo apertamente è stato a Roswell, negli anni ’50, ma fino ad oggi non c’è un governo che abbia ammesso di avere prove dell’esistenza di esseri extra terrestri. Da qualche anno a questa parte, tuttavia, il governo americano ha cominciato ad ammettere che negli anni ci sono Stati diversi piloti dell’Air Force americana che si sono trovati ad oggetti volanti i cui movimenti erano inspiegabili. Non ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 marzo 2021) Un ex capo dei servizi segreti americani sostiene che gli Usa abbianodegli Ufo. La questione Ufo viene dibattuta da decenni ormai e tutt’oggi non ci sono evidenze concrete che questi fenomeni aerei siano in realtà da collegare all’esistenza di extraterrestri che solcano i nostri cieli. La prima volta che si è parlato di Ufo apertamente è stato a Roswell, negli anni ’50, ma fino ad oggi non c’è un governo che abbia ammesso di averedell’esistenza di esseri extra terrestri. Da qualche anno a questa parte, tuttavia, il governo americano ha cominciato ad ammettere che negli anni ci sonodiversi piloti dell’Air Force americana che si sono trovati ad oggetti volanti i cui movimenti erano inspiegabili. Non ...

