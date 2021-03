Terribile scontro tra un bus Cotral della linea Albano-Pomezia e un’auto: anziano in gravi condizioni, interviene l’elisoccorso (Di lunedì 22 marzo 2021) Grave incidente oggi pomeriggio a Velletri che ha visto coinvolti un un Bus Cotral della linea Velletri-Albano-Pomezia e un’auto. Il mezzo del trasporto pubblico, in una dinamica ancora da ricostruire, ha impattato in pieno una Mercedes classe A guidata da un anziano che attraversava la statale all’incrocio con via Colle Noce a Velletri. E’ successo circa un’ora e mezza fa. Grave incidente a Velletri: 82enne estratto dai Vigili del Fuoco, è in gravi condizioni Ad avere la peggio è stato l’uomo, un 82enne, W. C., del posto. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti dal locale distaccamento con la squadra 27/A. A bordo del bus c’erano diversi passeggeri, ma solo una donna di 50 anni è rimasta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Grave incidente oggi pomeriggio a Velletri che ha visto coinvolti un un BusVelletri-. Il mezzo del trasporto pubblico, in una dinamica ancora da ricostruire, ha impattato in pieno una Mercedes classe A guidata da unche attraversava la statale all’incrocio con via Colle Noce a Velletri. E’ successo circa un’ora e mezza fa. Grave incidente a Velletri: 82enne estratto dai Vigili del Fuoco, è inAd avere la peggio è stato l’uomo, un 82enne, W. C., del posto. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti dal locale distaccamento con la squadra 27/A. A bordo del bus c’erano diversi passeggeri, ma solo una donna di 50 anni è rimasta ...

Advertising

CorriereCitta : Terribile scontro tra un bus Cotral della linea Albano-Pomezia e un’auto: anziano in gravi condizioni, interviene l… - NewSicilia : #Newsicilia 3 auto coinvolte, 2 feriti e 1 morto: questo il bilancio del terribile #incidentestradale - CalcioWeb : Paura per il portiere di #RuiPatricio, terribile scontro nella sfida #WolvesLiverpool - infoitsport : Paura per Rui Patricio: scontro terribile in campo, colpo alla testa - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #PremierLeague | #RuiPatricio portato fuori in barella dopo un terribile scontro in #WolvesLiverpool -