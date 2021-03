(Di lunedì 22 marzo 2021) La signora del best-seller italiano, la scrittrice e milanesissima, è arrabbiata. Una “rabbia impotente”, dice ad HuffPost a proposito del nuovo flop della sua regione, la Lombardia, sui vaccini contro il Covid., cosa vuol dire essere lombardi? Mettiamo subito in chiaro una cosa: iouna delle poche milanesi rimasta che èe milanese fin dal. E la situazione in cuisi trova la Lombardia mi fa arrabbiare e vergognare. Eravate l’esempio d’Italia. La Lombardia uscita prima degli altri dalla crisi economica, la regione più tecnologica e digitalizzata d’Italia. Cos’è successo? Se penso ai miei genitori, alla Lombardia che ho ...

Advertising

CiccioniSe : RT @pfmajorino: Sveva Casati Modignani: 'Sono lombarda dal Medioevo e oggi mi vergogno' - Mariate48641882 : RT @pfmajorino: Sveva Casati Modignani: 'Sono lombarda dal Medioevo e oggi mi vergogno' - massimick1971 : Non solo lei. - anferrara : RT @pfmajorino: Sveva Casati Modignani: 'Sono lombarda dal Medioevo e oggi mi vergogno' - pfmajorino : Sveva Casati Modignani: 'Sono lombarda dal Medioevo e oggi mi vergogno' -

Ultime Notizie dalla rete : Sveva Casati

L'HuffPost

La signora del best - seller italiano, la scrittrice e milanesissimaModignani, è arrabbiata. Una 'rabbia impotente', dice ad HuffPost a proposito del nuovo flop della sua regione, la Lombardia, sui vaccini contro il Covid.Modignani, cosa ...Modignani, al secolo Bice Cairati, 82 anni portati benissimo anche sotto la mascherina, non ama stare al centro dell'attenzione. E se ha accettato di farsi fotografare con una bella ...La "rabbia impotente" della scrittrice davanti alla debacle sul vaccino in Lombardia: "Abbiamo una reputazione ormai compromessa, ci ridono tutti dietro" ...E’ in moto la macchina organizzativa del 27° festival letterario LuccAutori, in programma a Lucca dal 18 settembre al 3 ottobre. Tra gli eventi inseriti nel programma della manifestazione spicca la mo ...