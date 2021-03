Rupert Grint: ‘Rifaccio Ron in Harry Potter ad una sola condizione’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Rupert Grint, l’interprete di Ron in Harry Potter, in una intervista ha parlato della possibilità di interpretare di nuovo il suo personaggio Rupert Grint è l’interprete di Ron, il fidato amico del mago più famoso degli ultimi decenni. Otto film di Harry Potter e un successo planetario. È stata, da tempo, messa fine alla saga dalla stessa ideatrice, la scrittrice J.K. Rowling, che ora sta lavorando alla nuova serie dedicata ad Animali Fantastici. Tuttavia, i fan sperano sempre in un ritorno di Harry Potter sugli schermi e, d’altronde, il cinema hollywoodiano non dà mai nulla per definitivo. A questo si aggiungono le dichiarazioni dei vari protagonisti. L’ultima arriva proprio da Rupert ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021), l’interprete di Ron in, in una intervista ha parlato della possibilità di interpretare di nuovo il suo personaggioè l’interprete di Ron, il fidato amico del mago più famoso degli ultimi decenni. Otto film die un successo planetario. È stata, da tempo, messa fine alla saga dalla stessa ideatrice, la scrittrice J.K. Rowling, che ora sta lavorando alla nuova serie dedicata ad Animali Fantastici. Tuttavia, i fan sperano sempre in un ritorno disugli schermi e, d’altronde, il cinema hollywoodiano non dà mai nulla per definitivo. A questo si aggiungono le dichiarazioni dei vari protagonisti. L’ultima arriva proprio da...

Advertising

rosexronsgf : @hazzaandb0obear @munasro rupert grint hai pensato a me ammettilo che mi ami. - Carlo_Asterix : RT @SkyTG24: Harry Potter: Rupert Grint tornerebbe a interpretare Ron Weasley a una condizione - HarryPotterEX1 : RT @Diregiovani: #RupertGrint, amatissimo per il ruolo di #RonWeasley nella saga di #HarryPotter, ha commentato così la posizione della scr… - SkyTG24 : Harry Potter: Rupert Grint tornerebbe a interpretare Ron Weasley a una condizione - Diregiovani : #RupertGrint, amatissimo per il ruolo di #RonWeasley nella saga di #HarryPotter, ha commentato così la posizione de… -