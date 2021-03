Il grande cacciatore di diritti d'autore (Di lunedì 22 marzo 2021) Merck Mercuriadis, manager canadese di artisti internazionali come Elton John, Beyoncé e Guns N' Roses, sta comprando tutte le canzoni più ascoltate al mondo per trasformarle in un business miliardario. «Le canzoni sono un bene più affidabile del petrolio o dell'oro perché la domanda di musica è impermeabile agli sconvolgimenti economici e politici. Un brano evergreen è una fonte di reddito prevedibile e affidabile per decenni in un mondo che per sua natura è imprevedibile». In queste parole affidate al Guardian c'è tutta la filosofia che muove Merck Mercuriadis, 57 anni, il manager che ha messo in moto la più grande rivoluzione economica di sempre nel music business. Canadese, ex dirigente della Virgin Records di Richard Branson e manager di artisti come Elton John, Beyoncé e Guns N' Roses, Mercuriadis si è dato una missione: radere al suolo il mercato dei ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 marzo 2021) Merck Mercuriadis, manager canadese di artisti internazionali come Elton John, Beyoncé e Guns N' Roses, sta comprando tutte le canzoni più ascoltate al mondo per trasformarle in un business miliardario. «Le canzoni sono un bene più affidabile del petrolio o dell'oro perché la domanda di musica è impermeabile agli sconvolgimenti economici e politici. Un brano evergreen è una fonte di reddito prevedibile e affidabile per decenni in un mondo che per sua natura è imprevedibile». In queste parole affidate al Guardian c'è tutta la filosofia che muove Merck Mercuriadis, 57 anni, il manager che ha messo in moto la piùrivoluzione economica di sempre nel music business. Canadese, ex dirigente della Virgin Records di Richard Branson e manager di artisti come Elton John, Beyoncé e Guns N' Roses, Mercuriadis si è dato una missione: radere al suolo il mercato dei ...

