Frosinone | ufficiale l’esonero di Nesta | fatale l’ultimo ko contro il Lecce Il comunicato

(Di lunedì 22 marzo 2021) Si conclude qui l’esperienza di Alessandrosulla panchina del.E' divorzio tra Alessandroe il, che ha infatti deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico romano dopo il tonfoilnella 30^ giornata di Serie B. Un ennesimo ko non digerito dalla dirigenza, che avrebbe infatti optato per l'esonero dell'allenatore, per tentare di raddrizzare la stagione dei ciociari: attualmente al 12° posto in classifica e a 6 punti dall'ultima posizione valida per la qualificazione ai playoff. Si interrompe qui, dunque, l'esperienza dialiniziata nella stagione 2019/20. A darne notizia è lo stesso club, attraverso un."Il...

Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Frosinone. Lo ha comunicato il club ciociaro con una nota sui suo sito. "Il Frosinone Calcio - si legge - comunica di aver sollevato Alessandro Nesta ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori ..."