Ecco l’eredità del governo Conte | attività chiuse e mancette L’urlo dei ristoratori

"Siamo allo stremo, rimanere in piedi dopo un anno di pandemia non è stato affatto facile". Camilla Moccia, titolare di un piccolo bistrot a pochi passi dal lungomare di Ostia, racconta a Il Giornale la sua fatica che simboleggia la fatica e la paura di tutti i suoi colleghi ristoratori. Camilla è diventata infatti un simbolo con quella foto che ha fatto il giro del web, accovacciata in un angolo della cucina, con la testa tra le mani. Lo scatto è finito persino sul Times e su un quotidiano australiano. "Mi veniva soltanto da piangere, poi – continua – ho capito che non potevo buttarmi giù, altrimenti non mi sarei più rialzata". (continua dopo la foto) Camilla sa che se si continua così l'unica alternativa sarà quella di abbassare la saracinesca. Come hanno fatto tanti altri ristoratori in questo anno terribile, abbandonati dal ...

