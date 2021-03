Coronavirus, i vaccini durante la pandemia e il lockdown sono inutili e dannosi? No! Tutto il contrario (Di lunedì 22 marzo 2021) È una moda piuttosto consolidata quella di diverse testate di intervistare il camice di turno che fa affermazioni contrastanti sul tema del nuovo Coronavirus rispetto a quanto trova d’accordo la quasi totalità della comunità scientifica. Oggi fa tendenza negare la necessità dei vaccini e degli eventuali lockdown. Analizziamo le principali affermazioni di alcuni medici che, in forza del principio di autorità, vengono riportate acriticamente da diversi quotidiani, in cui si sostiene che «non si vaccina mai durante una pandemia» perché, anzi, questo «potrebbe portare all’emergere di nuove varianti Covid». Per chi ha fretta: Chi presenta affermazioni negazioniste sull’importanza dei piani vaccinali e dei lockdown esprime mere opinioni nell’ambito di interviste, senza avvalersi di ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) È una moda piuttosto consolidata quella di diverse testate di intervistare il camice di turno che fa affermazioni contrastanti sul tema del nuovorispetto a quanto trova d’accordo la quasi totalità della comunità scientifica. Oggi fa tendenza negare la necessità deie degli eventuali. Analizziamo le principali affermazioni di alcuni medici che, in forza del principio di autorità, vengono riportate acriticamente da diversi quotidiani, in cui si sostiene che «non si vaccina maiuna» perché, anzi, questo «potrebbe portare all’emergere di nuove varianti Covid». Per chi ha fretta: Chi presenta affermazioni negazioniste sull’importanza dei piani vaccinali e deiesprime mere opinioni nell’ambito di interviste, senza avvalersi di ...

Advertising

Open_gol : Secondo Nino Cartabellotta, la colpa dei ritardi è anche degli imbucati: «Il 16% delle dosi per le categorie prio… - Open_gol : Si sono presentati in 58 per 600 dosi disponibili - MediasetTgcom24 : Vaccini, studio del Policlinico di Bari: 'Pfizer efficace anche contro l'infezione' #coronavirus… - LietellalietaM : RT @TgrVeneto: Entrerà a regime la prossima settimana. La notizia nel corso del consueto incontro con la stampa del presidente della Region… - PressFutura : Le rassicurazioni dei #ginecologi #FuturaPress #vaccini #covid #coronavirus -