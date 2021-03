Amazon, i lavoratori non consegnano i pacchi e invitano i consumatori a non fare acquisti on line (Di lunedì 22 marzo 2021) Niente consegna dei pacchi Amazon e l'invito ai consumatori a non fare acquisti on line per l'intera giornata: sono queste le manovre messe in campo dagli addetti agli hub e dei driver addetti alle ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Niente consegna deie l'invito aia nononper l'intera giornata: sono queste le manovre messe in campo dagli addetti agli hub e dei driver addetti alle ...

fattoquotidiano : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… - amnestyitalia : Solidarietà a lavoratori e lavoratrici della filiera di #Amazon che oggi scioperano a livello nazionale per chieder… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - iconanews : Amazon: Provenzano,Pd pronto a incontrare lavoratori - TELADOIOLANIUS : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… -