Sampdoria, Candreva segna al Torino all'andata e al ritorno: non succedeva dal 2017 (Di domenica 21 marzo 2021) Un gol di Antonio Candreva ha permesso alla Sampdoria di andare al riposo in vantaggio per 1-0 sul Torino. Una rete significativa per il giocatore blucerchiato. Candreva ha infatti segnato nei due match contro il Torino in questo campionato: era dal 2016/17 (contro il Milan) che non trovava il gol in entrambe le gare stagionali contro lo stesso avversario in Serie A.

