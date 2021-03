Salvini: «Stop alla giustizia-tritacarne. Palamara non era un caso isolato, c’era un sistema di bugie» (Di domenica 21 marzo 2021) Salvini sulla giustizia, urge la riforma del «modello Palamara: un sistema di aiuti e bugie». Lo ha ribadito ogi dal pulpito della Scuola politica della Lega. E corollario di quanto sostenuto ieri nella trasferta siciliana per il processo Open Arms, quando il leader leghista ha commentato: «Lascio che siano i giudici a giudicare se un ministro che ha difeso i confini del suo Paese merita 15 anni di carcere. O se lo merita qualcuno che ha messo in pericolo la vita di migliaia di persone. Sono l’imputato più tranquillo della faccia della terra». E chi si aspettava di vedere un Salvini prostrato e già sconfitto dopo la richiesta di rinvio a giudizio con cui è uscito dall’Aula bunker dell’Ucciardone è rimasto deluso. Il leader della Lega ha preso la decisione dell’Aula con ottimismo e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021)sulla, urge la riforma del «modello: undi aiuti e». Lo ha ribadito ogi dal pulpito della Scuola politica della Lega. E corollario di quanto sostenuto ieri nella trasferta siciliana per il processo Open Arms, quando il leader leghista ha commentato: «Lascio che siano i giudici a giudicare se un ministro che ha difeso i confini del suo Paese merita 15 anni di carcere. O se lo merita qualcuno che ha messo in pericolo la vita di migliaia di persone. Sono l’imputato più tranquillo della faccia della terra». E chi si aspettava di vedere unprostrato e già sconfitto dopo la richiesta di rinvio a giudizio con cui è uscito dall’Aula bunker dell’Ucciardone è rimasto deluso. Il leader della Lega ha preso la decisione dell’Aula con ottimismo e ...

