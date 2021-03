Recensione Waffle + Mochi | idea efficace ma con troppi elementi

Advertising

cinefilosit : Waffle + Mochi, recensione della serie prodotta da Barack e Michelle Obama #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Waffle

tuttoteK

Lo ammettiamo e non ce ne vergogniamo: scrivere questadi Waffles + Mochi si è rivelata una delle cose più divertenti di questo periodo. La ... Waffles, madre Jeti e papà, incarna la ...Lo ammettiamo e non ce ne vergogniamo: scrivere questadi Waffles + Mochi si è rivelata una delle cose più divertenti di questo periodo. La ... Waffles, madre Jeti e papà, incarna la ...La recensione di Waffle + Mochi, la nuova serie Netflix per i bambini in età prescolare, prodotta da Barack e Michelle Obama.La recensione di Waffles + Mochi prodotta da Michelle Obama e suo marito fa parte del loro accordo con Netflix di realizzare contenuti per lo streamer. Protagonisti della serie, oltre a Michelle Obama ...