Pd: Tinagli, 'aver scelto me segnale attenzione a Ue da parte di Letta' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Perchè Enrico Letta mi ha scelto? Credo che nel mio caso sia stato un segnale di grande attenzione e apertura all'Europa, per il lavoro fatto a Bruxelles". Lo dice la vicesegretaria del Pd e eurodeputata dem, Irene Tinagli, a In Mezz'ora in Più su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Perchè Enricomi ha? Credo che nel mio caso sia stato undi grandee apertura all'Europa, per il lavoro fatto a Bruxelles". Lo dice la vicesegretaria del Pd e eurodeputata dem, Irene, a In Mezz'ora in Più su Rai3.

