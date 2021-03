Pagelle Roma-Napoli 0-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) Ledi0-2 con iai protagonisti e ildella sfida valida per la ventottesima giornata di. All’Olimpico la spuntano i partenopei grazie a una doppietta di Dries Mertens. Nel primo tempo entrambi i gol, il primo su punizione beffando un Pau Lopez rivedibile, l’altro con un colpo di testa. Di seguito iai protagonisti della sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Pau Lopez 5; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Diawara 6 (22? st Villar 6), Pellegrini 6 (38? st Kumbulla sv), Spinazzola 5.5; Pedro 4.5 (22? st Perez 5), El Shaarawy 5; Dzeko 5 (22? st Mayoral 5). In panchina: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Pastore, Calafiori. Allenatore: Fonseca ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21:...Ledi Udinese - Lazio 0 - 1 Reina 6.5 " L'intervento sul finire del primo tempo su Stryger Larsen è valso un goal. Patric 6.5 " Questa volta è stato concentrato dall'inizio alla fine. Nel ...PAGELLE ROMA NAPOLI – Dopo il passaggio del turno contro lo Shakhtar, la Roma sbaglia un altro appuntamento contro una big e perde lo scontro diretto con il Napoli per 0-2 allo Stadio Olimpico. Basta ...PAU LOPEZ 4:Schegge di paura. Prende un gol su punizione sul suo palo ed è impacciato sul raddoppio. Coi piedi poi crollano i like MANCINI 5,5: Svagato. L’autobus lo aspetta per le prime due fermate, ...