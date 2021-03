Le dichiarazioni post partita di Sampdoria-Torino (Di domenica 21 marzo 2021) La partita di questo pomeriggio è stata lo specchio della stagione del Torino. Infatti la gara di Marassi si è conclusa con un KO per i granata, che anche se ci hanno messo impegno e determinazione non sono riusciti a uscire con un risultato positivo dal campo. A spuntarla una Sampdoria quasi perfetta in fase difensiva, che con il minimo scarto si è portata a casa tre punti determinanti. Di seguito . COSA NE PENSA RANIERI DEL SUCCESSO DEI SUOI? L’esperto tecnico dei doriani, Claudio Ranieri, era molto soddisfatto dalla prestazione dei suoi, e nel post partita di Sampdoria-Torino ha affermato: “Questa Samp mi è piaciuta perchè nel primo tempo siamo stati diligenti e attenti. Siamo andati a pressare alto come sappiamo fare. Abbiamo fatto un gol bellissimo. Nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Ladi questo pomeriggio è stata lo specchio della stagione del. Infatti la gara di Marassi si è conclusa con un KO per i granata, che anche se ci hanno messo impegno e determinazione non sono riusciti a uscire con un risultato positivo dal campo. A spuntarla unaquasi perfetta in fase difensiva, che con il minimo scarto si è portata a casa tre punti determinanti. Di seguito . COSA NE PENSA RANIERI DEL SUCCESSO DEI SUOI? L’esperto tecnico dei doriani, Claudio Ranieri, era molto soddisfatto dalla prestazione dei suoi, e neldiha affermato: “Questa Samp mi è piaciuta perchè nel primo tempo siamo stati diligenti e attenti. Siamo andati a pressare alto come sappiamo fare. Abbiamo fatto un gol bellissimo. Nella ...

