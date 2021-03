Inter, Massimo Galli: “Follia mandare i giocatori in giro con le Nazionali, non si devono muovere” (Di domenica 21 marzo 2021) “Una persona tenuta alla quarantena deve rimanere nel proprio domicilio o dove decide di passare il periodo di isolamento fiduciario, pensare che qualcuno possa muoversi in giro per il mondo dopo aver avuto contatti stretti con persone positive, beh mi sembra un’assoluta Follia”. Con queste parole, il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, esprime la propria opinione in merito alle richieste delle varie Nazionali europee di avere i giocatori dell’Inter, al momento in quarantena dopo i quattro casi positivi degli ultimi giorni. “Il dato di fondo – prosegue Galli a ‘La Gazzetta dello Sport‘ – è che quando c’è un focolaio di una certa portata, come nel caso appunto dell’Inter, con più ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) “Una persona tenuta alla quarantena deve rimanere nel proprio domicilio o dove decide di passare il periodo di isolamento fiduciario, pensare che qualcuno possa muoversi inper il mondo dopo aver avuto contatti stretti con persone positive, beh mi sembra un’assoluta”. Con queste parole, il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, esprime la propria opinione in merito alle richieste delle varieeuropee di avere idell’, al momento in quarantena dopo i quattro casi positivi degli ultimi giorni. “Il dato di fondo – proseguea ‘La Gazzetta dello Sport‘ – è che quando c’è un focolaio di una certa portata, come nel caso appunto dell’, con più ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, Massimo #Galli: 'Mandare i giocatori in giro con le #Nazionali è una follia assoluta. Non possono muoversi' - mazinga_zebra : @14mancio14 @AvvBiancoNero Ma se in tv piangete uno scudetto da 20 anni ! Per un rigore sull’1-0.. al massimo 1-1 e… - jankovic_marco : @pisto_gol Inchiesta shock della gazzetta.. chi intervistano per sapere se era giusto rinviare la partita dell'Inte… - massimo_macs : Questo fenomeno non vede l’ora di rivedere #Orsato il presbite rubare un’altra partita all’#Inter Non è bastato… - Pferrari72 : @cippiriddu 26/04/1987 Inter Fiorentina 1-0 Massimo Ciocci -