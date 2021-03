Germania (e Merkel) a pezzi. In Europa si apre un vuoto (Di domenica 21 marzo 2021) Quando In Germania si muovono Der Spiegel e la Bild vuol dire che la pazienza dell’opinione pubblica sta per esaurirsi. E’ triste vedere uscire di scena tra le polemiche e il discredito un leader che ha dominato il panorama europeo e internazionale per sedici anni come Angela Merkel. Ma è proprio quello che sta accadendo alla Cancelliera di fronte agli occhi stupiti dell’Europa. Il settimanale tedesco, famoso per le sue copertine profetiche, ha titolato “Vergogna e disonore” il suo ultimo numero nel quale parla di un “paese a pezzi”. Vergogna e disonore del governo in carica ovviamente. Qualche giorno fa era stata la Bild a scaricare su Merkel una gragnuola di critiche velenose. E dulcis in fundo non poteva mancare l’allargarsi dello scandalo delle mascherine (sui cui acquisti grava il sospetto di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Quando Insi muovono Der Spiegel e la Bild vuol dire che la pazienza dell’opinione pubblica sta per esaurirsi. E’ triste vedere uscire di scena tra le polemiche e il discredito un leader che ha dominato il panorama europeo e internazionale per sedici anni come Angela. Ma è proprio quello che sta accadendo alla Cancelliera di fronte agli occhi stupiti dell’. Il settimanale tedesco, famoso per le sue copertine profetiche, ha titolato “Vergogna e disonore” il suo ultimo numero nel quale parla di un “paese a”. Vergogna e disonore del governo in carica ovviamente. Qualche giorno fa era stata la Bild a scaricare suuna gragnuola di critiche velenose. E dulcis in fundo non poteva mancare l’allargarsi dello scandalo delle mascherine (sui cui acquisti grava il sospetto di ...

