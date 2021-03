Cinque civili morti in Siria in un bombardamento su un'area controllata da ribelli jihadisti (Di domenica 21 marzo 2021) Ennesimo vergognoso attacco del regime Siriano ad Atareb: almeno Cinque civili sono morti in un bombardamento contro un ospedale nella città Nordoccidentale, nonostante la tregua in vigore da più di ... Leggi su globalist (Di domenica 21 marzo 2021) Ennesimo vergognoso attacco del regimeno ad Atareb: almenosonoin uncontro un ospedale nella città Nordoccidentale, nonostante la tregua in vigore da più di ...

Advertising

globalistIT : - RSInews : Cinque civili uccisi in Siria - teletext_ch_it : Cinque civili uccisi in Siria - Carlo64A : @LegaSalvini Ce lo tengono 15 anni a Guantanamo? Ma andiamo gli daranno tre anni e pena sospesa, oltre al risarcime… - hewhowasliving : @PeppeMarino16 Prossimo passo sprint races a gogo, calendario da 35 gare in cinque soli posti di merda con diritti… -