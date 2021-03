Celentano scrive a Fabrizio Corona e lo invita a interrompere il digiuno (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo la prima lettera, arriva un secondo messaggio per Fabrizio Corona da parte di Adriano Celentano che lo invita a interrompere lo sciopero della fame Fabrizio Corona da nove giorni ha intrapreso lo sciopero della fame, da quando cioè gli hanno revocato i domiciliari. Adesso si trova ricoverato al reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda. E dopo la prima lettera, Adriano Celentano scrive di nuovo all’ex fotografo dei vip un messaggio per invogliarlo a interrompere lo sciopero della fame. Il cantante ha pubblicato il messaggio per Fabrizio su Instagram: “In un solo anno il Covid ha ucciso due milioni e mezzo di persone, di cui centomila solo in Italia. In giro qua e là, si uccidono i genitori e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo la prima lettera, arriva un secondo messaggio perda parte di Adrianoche lolo sciopero della fameda nove giorni ha intrapreso lo sciopero della fame, da quando cioè gli hanno revocato i domiciliari. Adesso si trova ricoverato al reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda. E dopo la prima lettera, Adrianodi nuovo all’ex fotografo dei vip un messaggio per invogliarlo alo sciopero della fame. Il cantante ha pubblicato il messaggio persu Instagram: “In un solo anno il Covid ha ucciso due milioni e mezzo di persone, di cui centomila solo in Italia. In giro qua e là, si uccidono i genitori e ...

