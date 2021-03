Biathlon oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist Mass Start (Di domenica 21 marzo 2021) oggi, domenica 21 marzo, si chiuderà la stagione 2020-2021 della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Östersund (Svezia) andranno in scena le ultime due prove dell’annata agonistica e l’interesse non manca circa l’esito di queste gare. Saranno due Mass Start a far calare il sipario. Le donne prenderanno il via alle ore 13.00 e Dorothea Wierer va a caccia di un bel risultato per puntare alla top-3 nella classifica generale e completare al meglio un’annata molto difficile sotto tutti i punti di vista. Ambizioni legate alla singola prova odierna sono anche quelle di Lisa Vittozzi, desiderosa di avere dal poligono buone sensazioni. Sul versante maschile si comincerà a partire dalle 15.30 e in casa Italia gli occhi saranno puntati tutti su Lukas Hofer. Per l’altoatesino una chiosa stagionale clamorosa, come confermano ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021), domenica 21 marzo, si chiuderà la stagione 2020-2021 della Coppa del Mondo di. Sulle nevi di Östersund (Svezia) andranno in scena le ultime due prove dell’annata agonistica e l’interesse non manca circa l’esito di queste gare. Saranno duea far calare il sipario. Le donne prenderanno il via alle ore 13.00 e Dorothea Wierer va a caccia di un bel risultato per puntare alla top-3 nella classifica generale e completare al meglio un’annata molto difficile sotto tutti i punti di vista. Ambizioni legate alla singola prova odierna sono anche quelle di Lisa Vittozzi, desiderosa di avere dal poligono buone sensazioni. Sul versante maschile si comincerà a partire dalle 15.30 e in casa Italia gli occhi saranno puntati tutti su Lukas Hofer. Per l’altoatesino una chiosa stagionale clamorosa, come confermano ...

Advertising

ALESSAN96222456 : @max_ambesi @DarioPuppo vorrei sottolineare magia del biathlon!! Mentre voi, che siete i migliori esperti in Italia… - ecugenia : RT @Cruf3: Se non avete mai visto una gara di #Biathlon oggi è il giorno giusto per iniziare. Divertimento assicurato, fidatevi. Ore 12:15??… - Cruf3 : Se non avete mai visto una gara di #Biathlon oggi è il giorno giusto per iniziare. Divertimento assicurato, fidatevi. Ore 12:15?? #OST21 - Torocuchu90 : Buon weekend a tutti( un po' strano senza ansia partita??????)..oggi ci si distrae con biathlon e Milano-Sanremo ?? - zazoomblog : Biathlon oggi: orari tv programma streaming startlist Inseguimenti Oestersund - #Biathlon #oggi: #orari #programma… -