Amici, Lorella Cuccarini cita Heather Parisi con "Cicale" e tutti pensano ad uno sfottò, i social impazziscono (Di domenica 21 marzo 2021) Al via il serale di Amici di Maria De Filippi, con la prima puntata andata in onda ieri sera, sabato 20 marzo. Una delle protagoniste principali della puntata è stata Lorella Cuccarini, la quale già ad inizio puntata ha osato. Ad inizio puntata, è partita una prova corale organizzata proprio per la ballerina Martina, decidendo di utilizzare delle musiche che in qualche modo riportato a lei. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto e perché in molti sono rimasti particolarmente sconvolti dalla scelta della prof. di ballo di Amici. Amici di Maria De Filippi, la scelta di Lorella Cuccarini lascia tutti senza parole È così andata in scena "La notte vola", un celebre brano proprio di Lorella Cuccarini che ha lasciato ...

