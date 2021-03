Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021)20 MARZOORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ARCE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO MARCONI DIREZIONE FONTA LIRI INFERIORE PERCORRENDO VIA TIBURTINA A FIANONO SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA ALDO MORO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ASULLA METRO C PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SANGIOVANNI-COLOSSEO, CIRCONE INTERROTTA OGGI E DOMANI ATTIVE NAVETTE SOSTITUTIVE. IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA RICORDIAMO CHE LAE’ IN ZONA ROSSA, VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI, E ALL’INTERNO DEL ...