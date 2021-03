Stuyven, la vittoria del coraggio (Di sabato 20 marzo 2021) Il belga Jasper Stuyven (Trek – Segafredo) ha vinto la 112esima edizione della Milano – Sanremo precedendo nell’ordine Caleb Ewan (Lotto Soudal), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), tutti giunti al traguardo con lo stesso tempo del vincitore. E’ stata un successo meritato, quello del 29enne corridore di Lovanio, capace di osare nel momento giusto, negli ultimi metri della discesa del Poggio, sfruttando al meglio l’incertezza creatasi in gruppo dall’inattesa presenza in testa alla corsa del velocista australiano Caleb Ewan. Questo evento inaspettato ha letteralmente paralizzato la corsa nel momento tradizionalmente cruciale, il falsopiano in cima al Poggio che precede la picchiata su Sanremo. Si è poi assistito ad una discesa quasi in frenata che ha portato al compattamento di un gruppo di una dozzina di ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Il belga Jasper(Trek – Segafredo) ha vinto la 112esima edizione della Milano – Sanremo precedendo nell’ordine Caleb Ewan (Lotto Soudal), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), tutti giunti al traguardo con lo stesso tempo del vincitore. E’ stata un successo meritato, quello del 29enne corridore di Lovanio, capace di osare nel momento giusto, negli ultimi metri della discesa del Poggio, sfruttando al meglio l’incertezza creatasi in gruppo dall’inattesa presenza in testa alla corsa del velocista australiano Caleb Ewan. Questo evento inaspettato ha letteralmente paralizzato la corsa nel momento tradizionalmente cruciale, il falsopiano in cima al Poggio che precede la picchiata su Sanremo. Si è poi assistito ad una discesa quasi in frenata che ha portato al compattamento di un gruppo di una dozzina di ...

