Spezia – Cagliari Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti (Di sabato 20 marzo 2021) Il match tra Spezia e Cagliari è il secondo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Torna questo pomeriggio il campionato di Serie A TIM dopo il turno infrasettimanale che ha visto quattro squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Un bilancio, quello delle coppe, che è sicuramente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 marzo 2021) Il match traè il secondo anticipo del sabato dellaA TIM:in diretta e in tv, dove vederla. Torna questo pomeriggio il campionato diA TIM dopo il turno infrasettimanale che ha visto quattro squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Un bilancio, quello delle coppe, che è sicuramente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - WhoScored : ?? Federico Chiesa's last five appearances for Juventus: ?? Cagliari ??? ?? FC Porto ?? ?? Lazio ??? ?? Spezia ? ?? Veron… - SOSFanta : ? #SpeziaCagliari, formazioni ufficiali: c'è Pavoletti, fuori #Nzola! Gioca Pobega ? - FiorentinaUno : SERIE A, Spezia-Cagliari: Le formazioni ufficiali del match delle 18 - -