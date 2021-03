Riscatto Spezia | battuto con fatica il Cagliari per 2 - 1 Vittoria importante per la salvezza

(Di sabato 20 marzo 2021) Uno scontroche poteva determinare molto in ottica retrocessione, quello che si è giocato traal Picco. Match che è terminato 2 - 1, un risultato favorevole per i liguri, ...

Ultime Notizie dalla rete : Riscatto Spezia

Nel primo tempo occasioni da entrambe le parti: Joao Pedro impegna per due volte Zoet,che risponde con Farias e Piccoli, ma prima frazione che termina a reti inviolate. A spostare gli ...DirettaCagliari/ Streaming video tv: il duello Italiano - Semplici ACCORCIA SOUMAORO! Il ... di Claudio Franceschini) DIRETTA CROTONE BOLOGNA: CALABRESI PER ILCrotone Bologna , in ...Il classe 2001 che subito dopo si riscatta e di testa su assist di Gyasi fulmina Cragno ... con l’argenti che tuttavia fallisce clamorosamente a porta vuota. Lo Spezia trova il raddoppio all’80^ con ...Match che si accende nella ripresa: per i liguri segnano Piccoli e Maggiore, che portano i sardi a -7. A nulla serve il gol di Pereiro, nel recupero annullato un gol a Joao Pedro ...