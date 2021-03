Le parole di Inzaghi alla vigilia di Udinese-Lazio (Di sabato 20 marzo 2021) Udinese – Lazio è una delle partite in programma per questa 28esima giornata di Serie A. La gara si giocherà domani domenica 21 marzo alle 15.00 alla Dacia Arena. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per migliorare le rispettive classifiche. Le parole di Inzaghi in conferenza stampa hanno fatto intuire la voglia di vittoria della Lazio. Udinese – Lazio, in Tv e formazioni Le parole di Inzaghi: “Udinese? Partita delicata” Udinese – Lazio è ormai alle porte. Le due squadre si incontreranno domani e lotteranno per la vittoria. Queste le parole di Inzaghi in conferenza stampa: “Sappiamo delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021)è una delle partite in programma per questa 28esima giornata di Serie A. La gara si giocherà domani domenica 21 marzo alle 15.00Dacia Arena. Entrambe le squadre sonoricerca di punti per migliorare le rispettive classifiche. Lediin conferenza stampa hanno fatto intuire la voglia di vittoria della, in Tv e formazioni Ledi: “? Partita delicata”è ormai alle porte. Le due squadre si incontreranno domani e lotteranno per la vittoria. Queste lediin conferenza stampa: “Sappiamo delle ...

