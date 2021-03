I ragazzi del Covid Generazione smarrita senza presente

Leggi su formiche

(Di sabato 20 marzo 2021) In ogni parte del mondo a milioni di persone il Coronavirus ha rubato il futuro. Ma a quanti ha sottratto il? Cifre non meno considerevoli. E per non restare nel vago, diciamo che ai diciottenni, ma anche ai più giovani, dei quali non parla quasi nessuno (qualche accenno qua e là in contesti non specifici), il morbo ha portato via la vita pur facendoli restare fortunatamente tra di noi. Tutti coloro che hanno vissuto quell’età sanno che se non è stata una sorta di stagione dorata, poco ci è mancato. Quelli che la vivono oggi non si danno ragione dell’esclusione dal mondo – da quel “loro” promettente mondo – per via di un accidente del destino che impotenti subiscono. E ragionevolmente si preparano al peggio, vale a dire ad accettare un domani privi di progetti, di idee, di speranze, di entusiasmi. Come potrebbero coltivarli, del resto? Non sapendo neppure se ...