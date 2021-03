I dubbi di Inzaghi verso Torino: cosa opporre alla Juve ‘forza 4’? (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Attendere o provare a intimorire? Un vecchio dubbio si riaffaccia nella mente di Inzaghi, che dopo oltre due mesi senza vittorie è obbligato a rivedere qualcosa nell’atteggiamento dei suoi. Se infatti fino a gennaio la solidità difensiva e le ripartenze fulminee avevano rappresentato un fattore, le ultime settimane hanno chiarito che per raggiungere la salvezza è necessario fare qualcosa in più negli ultimi trenta metri, nella zona in cui, in sostanza, si vincono le partite. La sfida con la Juventus non figura certo tra quelle da portare a casa tutti i costi, ma pone comunque Superpippo davanti a una scelta determinante, a partire dal modulo da adottare. In caso di 3-5-2 il segnale sarebbe inevitabilmente quello di una squadra ermetica, destinata ad abbassare il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Attendere o provare a intimorire? Un vecchioo si riaffaccia nella mente di, che dopo oltre due mesi senza vittorie è obbligato a rivedere qualnell’atteggiamento dei suoi. Se infatti fino a gennaio la solidità difensiva e le ripartenze fulminee avevano rappresentato un fattore, le ultime settimane hanno chiarito che per raggiungere la salvezza è necessario fare qualin più negli ultimi trenta metri, nella zona in cui, in sostanza, si vincono le partite. La sfida con lantus non figura certo tra quelle da portare a casa tutti i costi, ma pone comunque Superpippo davanti a una scelta determinante, a partire dal modulo da adottare. In caso di 3-5-2 il segnale sarebbe inevitabilmente quello di una squadra ermetica, destinata ad abbassare il ...

