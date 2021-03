Flash News di Sabato 20 Marzo 2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Ieri sera il via libera al Decreto Sostegni, uno stanziamento totale di 32 miliardi di euro, con misure rivolte ad imprese per alleviare l’impatto del Covid; Dopo un duro confronto tra le anime del Governo è stato trovato un compromesso anche sul parziale condono delle vecchie cartelle esattoriali. Draghi ha spiegato che “non è il momento di chiedere soldi ma di darli“. Più risorse a tutti e più in fretta e ha aggiunto “mi vaccinerò con AstraZeneca come ha fatto mio figlio“; Soddisfazione tra le forze di maggioranza per l’approvazione del Decreto ma lo scontro sul condono continua a provocare polemiche. Da Letta forti critiche a Salvini per il lungo braccio di ferro del Carroccio sul fisco. A stretto giro è arrivata la replica del leader Leghista che ironizza “basta polemiche, Enrico stai sereno“; La curva di diffusione del virus continua lentamente a salire, sono oltre 25.700 le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Ieri sera il via libera al Decreto Sostegni, uno stanziamento totale di 32 miliardi di euro, con misure rivolte ad imprese per alleviare l’impatto del Covid; Dopo un duro confronto tra le anime del Governo è stato trovato un compromesso anche sul parziale condono delle vecchie cartelle esattoriali. Draghi ha spiegato che “non è il momento di chiedere soldi ma di darli“. Più risorse a tutti e più in fretta e ha aggiunto “mi vaccinerò con AstraZeneca come ha fatto mio figlio“; Soddisfazione tra le forze di maggioranza per l’approvazione del Decreto ma lo scontro sul condono continua a provocare polemiche. Da Letta forti critiche a Salvini per il lungo braccio di ferro del Carroccio sul fisco. A stretto giro è arrivata la replica del leader Leghista che ironizza “basta polemiche, Enrico stai sereno“; La curva di diffusione del virus continua lentamente a salire, sono oltre 25.700 le ...

Advertising

FratellidItalia : ?? #Festadelpapà, non di genitore 2 ?? Link: - il_mignolo_ : Flash news, dal 22 marzo all'11 aprile (per ora) sarà in vigore la nuova ordinanza del pres. Giani che limita gli i… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Islanda: l'eruzione del vulcano inattivo da secoli non bloccherà il traffico… - TUTTOB1 : Serie B, Spal-Cittadella al 45': risultato invariato all'intervallo - MarioBubu : RT @giornali_it: **Arte: disegno inedito di Bernini venduto per 1,9 milioni di euro, è record** #20marzo #QuotidianiOnline #Notizieit https… -