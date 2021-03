Carlo Acutis | sconfina la sua capacità unica di attirare i giovani

(Di sabato 20 marzo 2021) La testimonianza di fede data davarca i confini dell’Italia. Le sua fama si estende e moltisono attratti dalla sua figura photo web sourceLa figura di questossimo Beato inizia, piano piano, ad esser conosciuta anche in Europa. Grazie alle pubblicazioni sulla sua testimonianza di fede, anche in Polonia iL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Teresita si è affidata al giovane, recentemente beatificato ad Assisi, e alla venerabile Montse Grases e in pace e "molta serena" si è preparata all'operazione. "Tutto il mondo ha ...... "All'inizio del nuovo anno abbiamo inaugurato nel nostro Duomo un'opera dell'artista Giletta che raffigura il beato dei giovani,, e ieri è arrivata questa sua reliquia da parte della ...Sta facendo il giro del mondo la storia di Teresita, la bambina spagnola che voleva solo far conoscere Gesù dal suo letto d'ospedale. L'anima missionaria non ha mai lasciato Teresita Castillo de Diego ...CUNEO CRONACA - Si è tenuta nel Vescovado di Saluzzo, con diretta online sulla pagina Facebook della Diocesi di Saluzzo, la conferenza stampa indetta dal Vescovo, monsignor Cristiano Bodo, per aggiorn ...