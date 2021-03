Alessia Ambrosi | la consigliera insultata per il passaggio a Fdi | «Serve più rispetto La Lega che si allea con Pd e M5s non è il mio partito»

Leggi su open.online

(Di sabato 20 marzo 2021) «Sono rimasta stupefatta. Non mi sarei mai aspettata un trattamento del genere per quello che è stato ed è solo un dissenso sulla linea politica. Mi sono sentita chiaramente ferita. Ma ho deciso di reagire e di non restare in silenzio». A parlare a Open èprovinciale a Trento,dal presidente dellaTrentino Alessandro Savoi, che ha definito «tr**e»e la colKatia Rossato. In un post su Facebook, ha scritto: «Nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani e le tr**e restano tr**e». La loro “colpa”? Essere passate dallaa Fratelli d’Italia, ildi Giorgia Meloni. FACEBOOK Il post incriminato Savoi si è dimesso, scusandosi per il «grave ...