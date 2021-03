Paris Hilton testimonal Lanvin per la P/E 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) “Un cigno dell’alta società newyorkese”. Così la maison di moda Lanvin ha presentato la sua nuova collaborazione con Paris Hilton. L’ereditiera statunitense che per prima ha introdotto il fenomeno delle influencer è infatti diventata testimonial dell’azienda di Parigi per la Primavera/Estate 2021. La neo-quarantenne per l’occasione ha anche cambiato look, una scelta che è stata Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) “Un cigno dell’alta società newyorkese”. Così la maison di modaha presentato la sua nuova collaborazione con. L’ereditiera statunitense che per prima ha introdotto il fenomeno delle influencer è infatti diventata testimonial dell’azienda di Parigi per la Primavera/Estate. La neo-quarantenne per l’occasione ha anche cambiato look, una scelta che è stata

Advertising

RegalinoV : Paris Hilton ha festeggiato i suoi 40 anni - LaDemonologa : @CommentoSolo Oh porca paletta la seconda mi sembrava Paris Hilton e la terza la Lohan! ????????? Vabbè scusatemi, non… - CryptoMike7 : @bip_show Wait wait wait!???? sarà discutibile il tipo di Nft e non ricordo la data esatta, ma Paris Hilton dovrebbe… - lethargiclouisx : Drusilla un genio incompreso. Vedremo nascere la nuova Paris Hilton. #isola #Isola - Aelois_ : RT @SimoneBonzanini: Alberto Gerli è uno famoso per essere in grado di fare ciò che saprebbe fare chiunque, ma spendendo enormemente di più… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Hilton L'intervista alle sorelle Paris Hilton e Nicky Hilton - L'Officiel L'Officiel - Italy Paris Hilton testimonal Lanvin per la P/E 2021 Paris Hilton è diventata la nuova testimonial di Lanvin per gli abiti della Primavera/Estate 2021: il nuovo look dell'ereditiera.

Paris Hilton entra in business con la Warner Bros. Paris Hilton ha firmato un contratto di due anni con la Warner Bros. Unscripted Television. Il progetto vedrà la socialite sviluppare, produrre e recitare un’inedito show televisivo. Produttore ...

Paris Hilton è diventata la nuova testimonial di Lanvin per gli abiti della Primavera/Estate 2021: il nuovo look dell'ereditiera.Paris Hilton ha firmato un contratto di due anni con la Warner Bros. Unscripted Television. Il progetto vedrà la socialite sviluppare, produrre e recitare un’inedito show televisivo. Produttore ...