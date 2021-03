Parigi: in arrivo il terzo lockdown per la Francia (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono sedici i dipartimenti della Francia, compreso quello di Parigi, che a distanza di un anno dal primo lockdown sono costretti a chiudere per la terza volta. Ad annunciarlo il premier Jean Castex che, preoccupato per la crescente pressione sugli ospedali, determinata dall’aumento vertiginoso dei casi a causa della variante inglese, si è rivolto alla popolazione per annunciare il terzo isolamento forzato in meno di 12 mesi. La nuova stretta anti-coronavirus entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte del 19 marzo e durerà non meno di quattro settimane, con validità sette giorni su sette. Parigi in lockdown: ecco cosa succederà nei prossimi giorni In questi dipartimenti le uniche attività commerciali che potranno rimanere aperte sono quelle considerate di prima necessità. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono sedici i dipartimenti della, compreso quello di, che a distanza di un anno dal primosono costretti a chiudere per la terza volta. Ad annunciarlo il premier Jean Castex che, preoccupato per la crescente pressione sugli ospedali, determinata dall’aumento vertiginoso dei casi a causa della variante inglese, si è rivolto alla popolazione per annunciare ilisolamento forzato in meno di 12 mesi. La nuova stretta anti-coronavirus entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte del 19 marzo e durerà non meno di quattro settimane, con validità sette giorni su sette.in: ecco cosa succederà nei prossimi giorni In questi dipartimenti le uniche attività commerciali che potranno rimanere aperte sono quelle considerate di prima necessità. Le ...

Advertising

RedazioneTvcity : Francia: in arrivo il terzo 'lockdown' a Parigi, almeno un mese di chiusure - - RakutenTV_IT : In #TheAttaché Avshalom, musicista di successo, si trasferisce a Parigi dove Annabelle, sua moglie, trova lavoro. I… - paradisocomment : RT @Cenerella7: e l'altra insieme a Dante, che di sicuro non molla la presa. Riusciremo ad utilizzare la parola stalker propriamente in que… - Claudia06237445 : RT @LauraBini11: @Claudia06237445 Ci avevo pensato ovviamente, ma Dante era a New York fino a tre giorni fa, non a Parigi, e se non ricordo… - LauraBini11 : @Claudia06237445 Ci avevo pensato ovviamente, ma Dante era a New York fino a tre giorni fa, non a Parigi, e se non… -