Napoli, c'è Allegri per il dopo Gattuso: il piano di De Laurentiis

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gennaro Gattuso, al termine della stagione, può lasciare il Napoli. E come scrive il Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis può decidere di puntare su Massimiliano Allegri: l'ex Milan e Juve, al momento, è il primo candidato se gli azzurri dovessero centrare il piazzamento Champions. La proprietà partenopea valuta il da farsi, consapevole del fatto che Allegri, fermo da due stagione, chiederebbe un ingaggio alto. Le alternative ci sono. La prima è Fonseca della Roma, poi c'è la suggestione Maurizio Sarri che però presenta ulteriori difficoltà: almeno 6 milioni di ingaggio ma, soprattutto, un contratto ancora da risolvere con la Juve fino al 2023. Intorno alla panchina azzurra è spuntato anche il nome di un ex come Rafa Benitez, che ...

