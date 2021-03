Inzaghi, la Juventus e poi una sosta benedetta: “Dipende ancora tutto da noi” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ultimo impegno di campionato prima della sosta per le Nazionali. Gara sulla carta proibitiva per il Benevento, atteso domenica dalla trasferta sul campo della Juventus. La formazione giallorossa, a secco di successi da undici turni, proverà a mettere lo sgambetto ai campioni d’Italia. Sarà sfida nella sfida tra due ex compagni di squadra: Filippo Inzaghi, da una parte, e Andrea Pirlo, dall’altra. Proprio il tecnico della compagine sannita ha parlato quest’oggi in conferenza stampa presentando l’appuntamento dello Stadium. Juventus – Serve tornare ad avere carattere e ad essere noi stessi. Non credo le ultime tre partite siano la normalità, lo sono le altre 26. La squadra l’ho vista bene, credo faremo una grande partita come all’andata. Non possiamo preoccuparci di un solo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ultimo impegno di campionato prima dellaper le Nazionali. Gara sulla carta proibitiva per il Benevento, atteso domenica dalla trasferta sul campo della. La formazione giallorossa, a secco di successi da undici turni, proverà a mettere lo sgambetto ai campioni d’Italia. Sarà sfida nella sfida tra due ex compagni di squadra: Filippo, da una parte, e Andrea Pirlo, dall’altra. Proprio il tecnico della compagine sannita ha parlato quest’oggi in conferenza stampa presentando l’appuntamento dello Stadium.– Serve tornare ad avere carattere e ad essere noi stessi. Non credo le ultime tre partite siano la normalità, lo sono le altre 26. La squadra l’ho vista bene, credo faremo una grande partita come all’andata. Non possiamo preoccuparci di un solo ...

