Bonomi | Stop licenziamenti finto problema | chiediamo strumenti per assumere

(Di venerdì 19 marzo 2021) "Abbassare il limite del contratto di espansione per favorire il ricambio generazionale, agganciare a questo contratto il bonus giovani e donne e bloccare gli effetti del Dl dignità, almeno fino al tardo autunno per consentire ai settori che potrannoun minimo di flessibilità, con contratti a tempo determinato"

E invece noi abbiamo bisogno di una spinta forte " ha messo in evidenza" perché sappiamo ... "Purtroppo abbiamo avuto un anno diand go" e questo secondo il presidente degli industriale ha ...... Carlo, in una intervista all'Handelsblatt, chiede riforme rapide del mercato del lavoro al presidente del Consiglio Mario Draghi. Propone di non prorogare loai licenziamenti e di ...“Abbiamo messo a disposizione del Commissario all’emergenza le strutture logistiche del sistema produttivo italiano. Circa 6000 imprese, ad oggi, hanno dato la disponibilità su base volontaria. Lunedì ...Lo ha detto a Porta a Porta il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando dell'accordo tra l'associazione degli industriali e il governo sulla vaccinazione in azienda. Venerdì chiuderemo la r ...