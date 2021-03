Beppe Sala passa ai Verdi: a Milano la transizione ecologica fa gola perché è una città in declino (Di venerdì 19 marzo 2021) Ora più che mai, con le treccine alla Greta nei meme irridenti del web su Beppe Thunberg, si può dire anche della parabola di Beppe Sala il classico adagio: tutti i nodi vengono al pettine. Dopo l’adesione ufficiale ai Verdi, il sindaco di Milano deve pagare il primo biglietto d’ingresso con un mezzo altolà al nuovo stadio dell’Inter, con la più che legittima motivazione dell’incertezza sulla proprietà della squadra. La battaglia di Europa Verde contro i nuovi stadi e la distruzione della storica arena del Meazza è arrivata fino alle aule di tribunale e a un appello al presidente Mattarella: Beppe-slalom non poteva far finta di niente. Ed è solo il primo dei vari snodi chiave a cui è atteso un leader fino ad oggi non proprio ambientalista. Eppure, par di capire che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Ora più che mai, con le treccine alla Greta nei meme irridenti del web suThunberg, si può dire anche della parabola diil classico adagio: tutti i nodi vengono al pettine. Dopo l’adesione ufficiale ai, il sindaco dideve pagare il primo biglietto d’ingresso con un mezzo altolà al nuovo stadio dell’Inter, con la più che legittima motivazione dell’incertezza sulla proprietà della squadra. La battaglia di Europa Verde contro i nuovi stadi e la distruzione della storica arena del Meazza è arrivata fino alle aule di tribunale e a un appello al presidente Mattarella:-slalom non poteva far finta di niente. Ed è solo il primo dei vari snodi chiave a cui è atteso un leader fino ad oggi non proprio ambientalista. Eppure, par di capire che ...

Advertising

davidallegranti : Letta non è ancora arrivato e già gli hanno recapitato un doppio buongiorno. Beppe Sala ha aderito ai Verdi Europei… - Linkiesta : Il sindaco di Milano Beppe Sala passa ai Verdi europei - DSantanche : L’ingresso della città, la grandiosa Stazione Centrale di Milano, luogo per rapporti sessuali a cielo aperto per m… - sportli26181512 : Inter, Zhang esplode contro Sala: ecco il perché del duro comunicato: C'è clima di tensione tra l'Inter e il sindac… - AntigoneCris : RT @FedericoDezzani: I verdi tedeschi, marionette di Soros, vogliono ovviamente bloccare il Nord Stream 2. Anche Beppe Sala vorrebbe indoss… -