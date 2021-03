Sospendere AstraZeneca per me non è stato un errore, ma ha minato la fiducia nei vaccini (Di giovedì 18 marzo 2021) di Luigi Sala Non dico che fermare la vaccinazione con AstraZeneca sia stato un errore poiché vige il principio di precauzione, ma è anche vero che, a causa di una decisione più politica che scientifica, la già non abbondante fiducia della popolazione nei vaccini è stata ulteriormente minata; è inutile poi cercare di rassicurare, anzi a mio parere rassicurare rafforza l’idea che il vaccino sia poco sicuro e che lo stato, e a cascata la scienza, non sia affidabile. Il rapporto che la massa ha con la Scienza dovrebbe essere oggetto di studi approfonditi, mentre quello con lo stato è più osservabile e palpabile: valga l’esempio della Russia dove lo Sputnik, vaccino sviluppato presso il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica N. F. Gamaleja e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) di Luigi Sala Non dico che fermare la vaccinazione consiaunpoiché vige il principio di precauzione, ma è anche vero che, a causa di una decisione più politica che scientifica, la già non abbondantedella popolazione neiè stata ulteriormente minata; è inutile poi cercare di rassicurare, anzi a mio parere rassicurare rafforza l’idea che il vaccino sia poco sicuro e che lo, e a cascata la scienza, non sia affidabile. Il rapporto che la massa ha con la Scienza dovrebbe essere oggetto di studi approfonditi, mentre quello con loè più osservabile e palpabile: valga l’esempio della Russia dove lo Sputnik, vaccino sviluppato presso il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica N. F. Gamaleja e ...

